L’ex Salernitana Dino Fava ammette: “Mi aspettavo di più da questa Lazio”

Nonostante la breve parentesi di questi giorni, con la coppa Italia protagonista, sabato tornerà il campionato. La Lazio affronterà all’Arechi di Salerno la Salernitana, che oggi ha presentato il nuovo organigramma, dopo il passaggio di proprietà. L’ex attaccante granata Dino Fava ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, commentando il momento dei biancocelesti, ma anche di Sarri e Immobile.

Queste le sue parole: “Mi aspettavo di vedere qualcosa in più da questa Lazio, mentre la Salernitana mi aspettavo potesse avere delle difficoltà come infatti sta facendo vedere. Lo stadio di Salerno è un fortino e la Lazio può essere avvantaggiata dal fatto che ci saranno solo cinquemila tifosi. La Salernitana ha la possibilità ancora di salvarsi visto che deve anche recuperare due gare e la classifica cambia velocemente di giornata in giornata.”

Riguardo Immobile l’ex punta ha dichiarato: “Per il tipo di giocatore che sono stato devo dire che non potrei mai giocare con Immobile, siamo due giocatori dalle stesse caratteristiche. Immobile mi fa impazzire, è un giocatore straordinario ma avrei fatto fatica perché sicuramente giocando insieme avremmo fatto gli stessi movimenti. La società biancoceleste quest’estate ha acquistato giocatori importanti e ha scelto di puntare su un allenatore altrettanto forte e importante.”

Fava ha speso poi delle parole anche per l’attuale tecnico biancoceleste Sarri:” Sarri è maniacale, è uno che ti fa capire bene ogni singolo aspetto del calcio e delle partite. Ha bisogno di tempo e non per tutti è facile seguirlo. Io e mister Sarrici siamo incontrati calcisticamente parlando della sfida con tra Arezzo e Treviso. Poi anche con l’Alessandria nella sfida contro la Salernitana e giocavo proprio io. Mi ricordo che il mister scherzando mi disse che quella partita l’avevamo rubata per il rigore che fu dato a noi ma in realtà era fuori area.”

