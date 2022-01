Verso Salernitana-Lazio, il club biancoceleste ricorda la gara d’andata all’Olimpico – VIDEO

La Lazio si appresta ad affrontare la Salernitana, nel prossimo turno di Serie A. I biancocelesti vengono da un pareggio e una sconfitta, e cercheranno di ritrovare i tre punti nella trasferta campana. Ls Società capitola ha voluto ricordare sui propri canali social, la vittoria ottenuta sul campo dell’Olimpico contro gli uomini di Colantuono per 3-o. In gol Immobile, Pedro e Luis Alberto, che in quell’occasione regalarono il successo a Maurizio Sarri e ai tifosi della Lazio.

Questo il post della Lazio:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

