CdS | In Turchia sicuri: Muriqi verso il West Bromwich

Un’altra offerta dall’Inghilterra, il kosovaro può sbloccare l’indice di liquidità.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il West Bromwich punta su Muriqi. Al club di Championship si è aggiunta l’opzione Hull City (sempre seconda divisione) e una squadra di Premier, il Leeds. Il kosovaro e la moglie sognano di poter tornare in Turchia, anche se appare uno scenario difficilmente concretizzabile.

I Peacocks vorrebbero inserire un diritto di riscatto e non un obbligo, come chiesto dalla società biancoceleste. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni, ma i tifosi inglesi sui social si sono detti contrari all’arrivo del giocatore.

Nel mentre, la Lazio prova a liberarsi di cartellini e ingaggi: Lukaku ha accettato il prestito al Vicenza, Escalante è passato all’Alaves, Adekanye è in via di definizione al Crotone e Alessandro Rossi è stato ufficializzato al Monopoli.

A proposito di Spagna, ieri è avvenuta l’udienza tra il Malaga e Jony per una questione su una clausola rescissoria ancora non risolta.

In attesa Lombardi che voleva la Salernitana, ma il cambio di gestione societaria ha altri piani e dovrà vedere in B.

Invece, per Durmisi non ci sono offerte concrete: gli unici sondaggi erano arrivati dal campionato danese.

