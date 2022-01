Covid, il 21 ed il 25 gennaio l’esito dei ricorsi per le gare non disputate in Serie A

Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha comunicato che il 21 gennaio si pronuncerà in merito ai ricorsi di Torino,Udinese e Salernitana per le gare da giocare il 6 gennaio rispettivamente contro Atalanta, Fiorentina e Venezia. Il 25 gennaio invece sarà il turno di Udinese – Atalanta del 9 gennaio, match per il quale i Friulani hanno presentato ricorso. Manca ad oggi la data per determinare l’esito di Bologna – Inter, che avrebbe dovuto giocarsi sempre il 6 gennaio.

