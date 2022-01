Djokovic, annullato il visto d’ingresso: rischia l’espulsione dal Paese. Non giocherà l’Open

Come riportato da Skysport, il visto d’ingresso in Australia di Novak Djokovic è stato annullato dal Ministro dell’Immigrazione. “Motivi di salute e ordine pubblico“, si legge nella nota del Governo.

In questo momento gli avvocati del campione stanno lavorando per presentare un ricorso contro la decisione: qualora non impugnasse il provvedimento in tribunale, sarebbe espulso dal Paese.

