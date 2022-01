La Repubblica | Sarri, nuovo allarme Hysaj e Basic assenti. Ma Zaccagni in azzurro

Attesa per l’esito dei tamponi, oggi, per i due titolari e Reina. A Salerno difesa in emergenza, il ct Mancini segue l’esterno.

Come riportato da La Repubblica, domani la Lazio affronterà la Salernitana ma c’è il rischio che debba fare a meno di due titolari: Basic e Hysaj che, dopo il giro dei tamponi di ieri, non si sono allenati. Non ci saranno anche Reina e Andrè Anderson, di cui non sono stati comunicati i motivi delle assenze da parte della società.

La giornata di oggi sarà decisiva per capire se verrà confermata l’indisponibilità di Hysaj e Basic: in questo caso, domani giocheranno Lazzari in difesa, già priva di Acerbi, e Luis Alberto a centrocampo.

C’è da considerare che pochi giorni fa tutta la rosa è stata sottoposta alla terza dose di vaccino. Tra le novità rispetto al Meazza, Zaccagni titolare, probabilmente al posto di Felipe Anderson. Non a caso, Mancini sta pensando di convocarlo per lo stage azzurro di fine gennaio, quello a cui parteciperà anche Luiz Felipe. Intanto Akpa Akpro si sta riprendendo dai postumi del Covid, niente Coppa d’Africa per lui.

Sul fronte calciomercato, interesse del West Bromwich Albion a Muriqi.

