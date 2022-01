Torino, altro positivo al covid dopo un tampone molecolare

Continuano le brutte notizie per Ivan Juric e il suo Torino per quanto concerne la situazione Covid. La società granata, attraverso una nota, ha comunicato la positività di un altro calciatore. Ecco il comunicato: “Il Torino FC comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento domiciliare“.

