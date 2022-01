Andreazzoli: “La finale del 26 maggio? L’hanno persa Totti, De Rossi e Balzaretti”

Intervenuto ai microfoni di SportWeek, l’attuale tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha avuto modo di ricordare la finale di Coppa Italia contro la Lazio, quando era alla guida tecnica della Roma. Una finale persa è sempre dura da digerire, ma quando succede contro i rivali di sempre è ancora più difficile per i tifosi. Ecco le sue parole: “Di certo non mi hanno applaudito. Ero quello che aveva perso la Coppa Italia nel derby. Ma dire che l’avevo persa io, significherebbe che l’allenatore è più importante dei giocatori, e non è così. In quella squadra c’erano Totti, De Rossi, Balzaretti: la finale la persero loro.”

