Assist di Milinkovic da incorniciare, la Lazio risponde a DAZN

La società biancoceleste si unisce agli infiniti messaggi di elogi per il gesto di Sergej Milinkovic-Savic. Dopo la Serie A, anche la Lazio ha fatto eco alla dedica di DAZN (“Andrebbe esposto in un museo”), pubblicando una foto sui social in cui si vede il gesto tecnico immortalato e messo all’interno di una cornice, pronto per essere esposto.

