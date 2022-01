CdS | Alla Lazio serve l’Europa ma Sarri è senza difesa

I biancocelesti oggi in campo fanno i conti con una nuova emergenza difensiva. Out anche Basic a centrocampo. In avanti ballottaggio Felipe–Zaccagni.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri pomeriggio Sarri ha fatto i conti con l’assenza di Radu, ko prima di partire per Salerno, e il recupero di Hysaj, provato accanto a Luiz Felipe. Tante assenze, soprattutto in difesa, dovute forse alla reazione al booster effettuato lo scorso martedì. A Formello è stata provata la linea a quattro composta da Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj e Marusic con il giocatore albanese che verrà adattato nuovamente come centrale. Per rispondere all’emergenza, Sarri ha convocato Vavro e il baby Floriani Mussolini.

Muriqi si accomoderà in panchina, non ci sono novità rispetto alla sua cessione ma solo interessamenti da Inghilterra (West Bromwich, Leeds, Hull City) e Russia (Cska Mosca).

I biancocelesti hanno perso sei volte su 11 fuori casa e adesso serve una scossa. L’Europa, visti i danni prodotti dall’indicatore di liquidità, è fondamentale per i bilanci societari.

