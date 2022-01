La Serie A applaude l’assist di Milinkovic: “Fai come vuoi allora”

Anche la Serie A, tramite i propri profili social, ha lodato l’assist di tacco di Milinkovic-Savic con cui ha servito Immobile per il primo dei due gol. “Va bene Sergej fai come vuoi allora” il messaggio pubblicato via social.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: