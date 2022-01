Milinkovic e l’assist di tacco per Immobile, i complimenti di Dazn | VIDEO

Assist magnifico di Milinkovic per il primo gol di Immobile in Salernitana–Lazio. Il serbo è andato a colpire al volo la palla di tacco mettendo il bomber campano davanti la porta. Dazn è rimasta senza parole per il colpo da biliardo del 21 biancoceleste e sui propri social si è voluta complimentare con lui. CLICCA QUI PER VEDERE IL TACCO DI MILINKOVIC E IL GOL DI IMMOBILE.

Ecco il post

