Milinkovic sull’assist: “Fantacalcio, fate una petizione per farlo valere almeno 1.5!”

L’assist di Sergej Milinkovic-Savic sta facendo il giro del mondo sui social. Il serbo ha servito Ciro Immobile per il primo gol in un modo a dir poco straordinario: al volo e di tacco, il tutto mentre era girato di schiena. Il protagonista del gesto ha scherzato su Instagram, dicendo che un numero del genere non può valere solo 1 punto al Fantacalcio, anzi ha richiesto una petizione per farlo valere almeno 1.5.

