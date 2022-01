MOVIOLA | Cataldi, giallo ingenuo. Il fallo di mano della Salernitana poteva essere rivisto al VAR

Una partita non entusiasmante, anche con i 3 gol segnati dalla Lazio. Ritmi abbastanza blandi, ma la superiorità tecnica dei biancocelesti su una Salernitana rimaneggiata, non portano a casi da VAR almeno fino all’87’, quando c’è stato un tocco di mano di un giocatore dei granata che però non è stato valutato falloso né dall’arbitro in diretta, né tantomeno dagli assistenti al video. La goal line technology coadiuva Abisso nel non assegnare una rete ad Immobile, dopo che il pallone era andato a colpire la traversa e poi la linea.

I cartellini gialli sono 5 totali, 3 per la Lazio: ingenui quelli di Cataldi (diffidato, salterà l’Atalanta) e Luiz Felipe Ramos. Il primo avvenuto già sul 0-2 biancoceleste, l’altro addirittura sullo 0-3. Nel complesso Abisso si comporta bene, anche se nel primo tempo fischia un paio di falli a sfavore della Lazio che non c’erano.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: