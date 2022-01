Salernitana-Lazio, Colantuono: “Non capisco i protocolli e che gusto ci sia a vedere una partita come quella di stasera”

Al termine della gara tra Salernitana e Lazio l’allenatore granata Colantuono è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Non capisco che gusto c’è a vedere una partita come quella di oggi, lo dico per il sistema. Anche al completo la bilancia sarebbe stata ugualmente dalla parte della Lazio. Ma forse c’era qualcosa di più. Stasera ne mancavano 7. Il nuovo protocollo non era applicato oggi. Me lo devono spiegare. Fino a oggi ce ne stava uno e lunedì un altro. Non capisco se sia per la giornata o per i giorni. La Lazio era nettamente superiore a noi. Ci eravamo messi in corsa con la vittoria a Verona, volevamo giocarcela. Poi i tifosi che hanno pagato che partita hanno visto? Mi rimane difficile capire questo discorso dei giorni. Eravamo ridotti all’osso. Abbiamo dovuto far giocare ragazzi che hanno avuto il Covid e venivano da inattività. E’ tutto un po’ ingarbugliato, ma è inutile commentare una persona del genere. Ultimamente ci è successo di tutto e di più. Mi era stato chiesto di tenere in vita la squadra. Abbiamo incontrato alla nostra portata squadre con 7 punti. Con altre come Lazio e Fiorentina è difficile giocare. Dobbiamo rimanere di più attaccati alla classifica. Dopo il Napoli dovremo sfruttare le partite più alla portata. Mercato? La squadra va puntellata anche alla luce della situazione. Ci sono giocatori che non ho mai visto. Ruggeri l’ho visto stasera. La squadra va rinfrescata e va dato respiro a chi sta tirando la carretta. Ieri mi sono incontrato con Iervolino, mi ha detto che ha dei progetti interessanti, ora avremo modo fi sentirci e vederci di più. entusiasmo è stato contagioso, ora dovremo fare il massimo per raggiungere gli obiettivi”

