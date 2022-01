Salernitana-Lazio, Immobile: “Partita attenta. Polemiche? Sono campione d’Europa e i miei numeri parlano da soli. Ecco cosa ho detto a Insigne…”

Al termine della gara vinta dalla Lazio contro la Salernitana per 0-3 Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Bello e importante, ringrazio la squadra che mi mette in condizione. Oggi una partita attenta senza sbavature. Nazionale e polemiche? Io sono campione d’Europa, i miei dati parlano chiaro. Non ho bisogno di rispondere. Il tabellino dice che ho fatto due gol all’Europeo, 140 in Serie A con la Lazio, ho vinto la scarpa d’oro e tre volte la classifica marcatori. Sono cose che parlano da sole, non c’è bisogno di fare polemica. La Salernitana è in difficoltà e li capisco. Siamo andati a Brugge in 12. Era una gara difficile perché erano messi bene in campo e dovevamo scendere così. Insigne? Gli ho fatto gli auguri, è un’avventura diversa e sarà bello per lui confrontarsi con un campionato nuovo. Mi ha detto che punta a finire al meglio con il Napoli“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: