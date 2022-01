Salernitana-Lazio, nel pre gara Sarri:” Calcio ai tempi del Covid non è il massimo, preferisco pensare alla partita piuttosto che al mercato”

Nell pre partita di Salernitana–Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN il mister degli biancocelesti Maurizio Sarri dichiarando: “In questa situazione c’è difficoltà per tutti, rischi di preparare delle cose in allenamento e poi dover modificare in corsa, è una difficoltà collettiva. Il calcio ai tempi del Covid non è il massimo. Mi interessa di più la partita del mercato“.

