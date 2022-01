Serie B | Maistro, in prestito dalla Lazio, segna una doppietta con l’Ascoli

Fabio Maistro è uno dei tanti calciatori mandati in prestito dalla Lazio. E’ un centrocampista di 23 anni ed è stato acquistato nel 2019 per poi essere girato prima alla Salernitana, poi al Pescara e ora all’Ascoli. Proprio con l’Ascoli ieri ha siglato una doppietta in 3 minuti contro la Ternana, contribuendo alla vittoria dei marchigiani fuori casa per 2-4.

