Calciomercato, la Reggina contatti avviati per Cristiano Lombardi

Il mercato della Reggina non si ferma. Sono stati avviati anche i contatti per Cristiano Lombardi, ala d’attacco classe 1995 di proprietà della Lazio. L’operazione procede, con le società che stanno lavorando a un possibile prestito secco, anche se non è da escludere che possa essere inserito un diritto di riscatto a favore della Reggina. Nelle ultime due stagioni Lombardi ha giocato in prestito alla Salernitana. Nell’annata 2019/20 ha totalizzato 21 presenze, mettendo a segno anche 5 reti. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

