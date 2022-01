La nuova proposta sulla valutazione dell’assist di Milinkovic-Savic al Fantacalcio

-Aggiornamento:

La pagina Twitter ufficiale di fantacalcio.it condivide pienamente la proposta avanzata dalla Lazio. Ecco il simpatico botta e risposta:

Più che d’accordo! Così d’accordo che vi abbiamo anticipato 👀 Utilizzando i Quality Assist anziché quelli classici, lo splendido tacco del Sergente è considerato Assist Gold, il cui valore è proprio +1,5 😎https://t.co/Lr0Ltakihw — Fantacalcio (@Fantacalcio) January 16, 2022

La Lazio torna a parlare del meraviglioso assist in “scorpionata” al volo di Sergej Milinkovic-Savic a favore di Ciro Immobile, per siglare il vantaggio biancoceleste all’Arechi. La proposta del serbo era stata quella di non farlo valere +1, ma +1,5. Ecco, invece, l’idea avanzata dalla Lazio a riguardo tramite il proprio profilo Twitter:

