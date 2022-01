Pedro sta meglio: ottimista con i tifosi all’uscita di Formello

Una nota non positiva della vittoria di ieri contro la Salernitana per la Lazio è stata l’uscita sul finale di primo tempo di Pedro, il quale ha accusato un problema al polpaccio destro allarmando Sarri e i tifosi in vista della gara di sabato prossimo contro l’Atalanta, oltre a quella contro l’Udinese in Coppa Italia.

Giungono però segnali positivi all’uscita di Formello dopo la seduta di questa mattina. Rispondendo ad alcuni tifosi, Pedro ha infatti detto di stare meglio rispetto a ieri. Si tratta di un segnale positivo in vista dei prossimi impegni, considerando anche l’aria serena con cui è uscito. Pedro è ottimista.

