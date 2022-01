Serie A, Roma-Cagliari 1-0: la decide Oliveira

Nel match delle 18 andato in scena allo stadio Olimpico tra Roma e Cagliari, ad avere la meglio sono stati i giallorossi. A risolvere la partita ci ha pensato il nuovo acquisto Oliveira su calcio di rigore. Con questo risultato la Roma recupera la Lazo in classifica a quota 35. Per il Cagliari invece, dopo le prime due vittorie del 2022, arriva il primo stop del nuovo anno.

