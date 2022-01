CdS | È il re degli assist: Sergej, una miniera per la sua Lazio

Segna ma soprattutto manda in gol: Milinkovic si dimostra devastante per gli avversari ed una vera e propria arma in più per mister Sarri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, di destro, sinistro, dal fondo, no look e ora di tacco: lo straordinario repertorio del Sergente non ha fine. Ha effettuato 8 assist, di cui 5 ad Immobile; nessuno in Serie A come lui che ora è pronto a superare se stesso: può infatti eguagliare, almeno, i 10 passaggi vincenti, suo record della passata stagione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: