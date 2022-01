COPPA ITALIA | Lazio-Udinese, la designazione arbitrale

Archiviato il primo successo del 2022 con il 3-0 in casa della Salernitana, la Lazio si appresta ad iniziare il cammino in Coppa Italia. Domani, alle 17:30, i biancocelesti scenderanno in campo per conquistare i Quarti di finale contro il Milan, uscito vittorioso dagli Ottavi contro il Genoa (3-1). Allo Stadio Olimpico di Roma arriva l’Udinese, reduce dalla sconfitta in campionato per 2-0 contro la Juventus. In vista dell’Ottavo di finale, ecco la designazione arbitrale del match:

ARBITRO: Daniele Minelli (Sezione di Varese)

ASSISTENTI: Galetto – Affatato

QUARTO UOMO: Massimi

V.A.R.: Rapuano

A.V.A.R.: Liberti

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: