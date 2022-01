Juventus, Allegri: “Porto nel cuore la Coppa Italia conquistata contro la Lazio. Vincemmo in modo fortunato”

Durante la conferenza stampa organizzata alla viglia dell’incontro di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha ricordato la vittoria del trofeo nazionale ottenuta contro la Lazio. In quella occasione, i biancocelesti trovarono il vantaggio nel primo tempo con Stefan Radu, recuperato poco dopo dalla rete di Chiellini. La seconda frazione di gara si è conclusa senza gol, costringendo le due squadre ai supplementari: la Lazio colpì un doppio palo con Filip Djordjevic, e subito dopo Matri (poi passato in biancoceleste da giocatore prima e dirigente poi) segnò il gol vittoria al 98esimo. Una sconfitta beffarda per gli uomini allora allenati da Pioli, definita fortunosa dallo stesso tecnico Allegri oggi.

Queste le sue parole:

“Porto nel cuore tutte e quattro nel Coppe Italia vinte, ma penso a quella con la Lazio dove vincemmo in un modo un pochino fortunato. Se non sbaglio doppio palo della Lazio e poi andammo dall’altra parte e segnò Matri. Quella fu la prima credo, però sonno tute belle da ricordare.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: