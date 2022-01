Lazio-Udinese: i precedenti

Il 18 gennaio, la squadra di Sarri ospiterà l’Udinese per decidere chi supererà gli ottavi di finale e accederà, quindi, alla fase successiva: i quarti di Coppa Italia. La partita – disponibile in tv e streaming – segna l’ennesimo scontro tra due club che si sono incontrati ben 96 volte tra Seria A, Coppia Italia e Serie B.

Dando uno sguardo ai precedenti tra le due squadre, il bilancio pende a favore dei biancocelesti con 45 vittorie (23 in casa), 24 pareggi e 27 successi dei friulani. L’ultima sfida disputata in campionato risale al 2 dicembre 2021, finita in pareggio, 4-4. Prendendo in esame solamente la Coppa Italia, invece, si contano 4 successi biancocelesti, un pareggio e una sconfitta. L’ultimo scontro, in questa competizione, risale al 17 dicembre 2015 con la vittoria capitolina in rimonta 2-1 all’Olimpico.

In tutte le partite disputate, l’Udinese ha segnato un totale di 105 reti, contro le 135 della Lazio. Il record di reti inflitte ai biancocelesti è detenuto da Antonio Di Natale con 12 gol. Per il club capitolino, invece, a segnare più di altri contro l’Udinese sono stati Giuseppe Signori ed Ciro Immobile con 7 reti ciascuno.

La squadra che uscirà vincente da questo match si troverà ad affrontare il Milan di Pioli, che ha vinto 3-1 contro il Genoa.

