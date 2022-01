Serie A, lo Spezia beffa il Milan battendolo nel finale: il Napoli passa senza problemi a Bologna

Termina questa 22esima giornata di Serie A con i due posticipi delle 18:30, Milan-Spezia e Napoli-Bologna. la prima sfida si concluse con una clamorosa sconfitta casalinga per i rossoneri, che trovano prima il vantaggio con Leao, poi si fanno rimontare da Agudelo e Gyasi che segna nell’ultimo minuto di gara. La squadra di Pioli fallisce bruscamente il possibile sorpasso all‘Inter che avrebbe voluto dire primo posto in classifica, e rimane dunque in seconda posizione a quota 48. Il club ligure invece, con la vittoria a San Siro salgono in 14esima posizione a 22 punti. Il Napoli invece supera senza troppi problemi il Bologna in trasferta, grazie ad una doppietta di Hirving Lozano. Partenopei ch si portano a quota 46, consolidando la propria terza posizione e avvicinandosi proprio al Milan. la squadra di Mihajlovic invece permane in tredicesima posizione con 27 punti.

