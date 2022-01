CdS | Sarri ordina: “Lazio, avanti in Coppa Italia e riga dritto”

La Coppa Italia è anche la Coppa Lazio, visto l’albo d’oro societario. E’ stata vinta da Delio Rossi, Petkovic, Inzaghi; negli ultimi dieci anni è arrivata in finale quattro volte, vincendone due. Sarri proverà a continuare la tradizione, sono undici anni che la Lazio passa gli ottavi di finale, ma questa partita cade nel momento peggiore. Pedro si è fatto male a Salerno, Acerbi è infortunato e Radu e Basic sono sospetti covid, oltre agli accertati Akpa Akpro e André Anderson. Non solo, sabato ci sarà il big match con l’Atalanta e fino ad ora la Lazio ha sempre sofferto nelle gare post Coppa, come dimostra la media dei punti ottenuti in campionato: 1,9 senza Coppa, 0,7 con la Coppa. Dopo Udinese e Atalanta ci sarà la sosta e, alla ripresa, la partenza sarà in salita. Gli eventuali quarti con il Milan saranno in trasferta, qualche giorno dopo Fiorentina-Lazio; sarà anche il mese dell’Europa League, con l’esordio in Portogallo il 17 febbraio e a fine mese si terrà anche Lazio-Napoli. Sarri attende rinforzi e di firmare il rinnovo, annunciato ormai da due mesi e rimasto in sospeso: l’accordo c’è, Lotito gli ha promesso tre colpi e sta lavorando con Tare per superare l’indice di liquidità.

Lo riporta il Corriere dello Sport.

