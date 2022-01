Ciro Immobile è il miglior italiano in serie A nell’ultimo turno di campionato

E’ Ciro Immobile il migliore italiano in serie A, nell’ultimo turno di campionato. I dati Opta incoronano il bomber della Lazio. Con la doppietta all’Arechi è arrivato a quota 17 centri in campionato, aggiungendo ai suoi record quello di esser andato a segno in tutti e tre i match del nuovo anno. Nessuno come lui finora tranne Lewandoksi e Harrison. L’Arechi di Salerno è il 26esimo stadio in cui l’attaccante biancoceleste ha messo la propria firma, e dal 2012/13, stagione del suo primo gol in Serie A, nessun altro giocatore ha trovato la rete in più impianti diversi nel massimo campionato.

I DATI DI CIRO IMMOBILE

Gol: 2

Occasioni create: 1

Tiri nello specchio: 3

Dribbling riusciti: 0

Duelli vinti: 1

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: