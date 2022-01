Lazio-Udinese, Patric nel post partita: “Stiamo trovando maturità nel nostro gioco, adesso ci divertiamo di nuovo in campo”

Terminata la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, conclusasi con il risultato di 1-0 per i biancocelesti raggiunto ai tempi supplementari, il difensore biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Questa la sua analisi dell’incontro:

“L’Udinese ha u gioco molto chiaro, è una squadra molto fisica. Noi abbiamo messo in campo il nostro gioco, loro erano molto chiusi ma noi abbiamo mosso bene la palla con pazienza. Eravamo messi bene in campo, stiamo trovando maturità nel nostro gioco e stiamo capendo sempre si più cosa vuole il mister. Stimo tornando a divertici sul campo e sono felice di questo. Fisicamente sto bene, ero solo affaticato muscolarmente ma nulla di che. Penso di aver offerta un’altra grande partita, ma come tutto il reparto difensivo. Siamo stati attenti su entrami i loro attaccanti, Beto è un bestia ed è anche veloce e su di lui c’è bisogno di particolare attenzione. Mi sento bene quando gioco con Luiz Felipe, sono contento e sto trovando continuità È bello avere queste sensazioni e spero che continueremo in questo modo per chiudere la stagione alla grande. Siamo carichi, vogliamo raggiungere i nostri obbiettivi. rispetto alla gara di campionato contro laudese, oggi si è visto maturità nel nostro gioco e consapevolezza. Neanche a Salerno era facile vincere e lo abbiamo fatto. Nessuno in Serie A ti regala niente, noi stiamo trovando le misure rispetto a ciò che vuole il mister. Adesso corrimano meno e meglio ed è così che dobbiamo fare. Sabato ci sarà un altra battaglia, ma tutte lo sono. L’Atalanta è una grandissima squadra e li aspettiamo con voglia perche vogliamo rimanere attaccati lì sopra in classifica.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: