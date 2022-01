Le esultanze dei calciatori della Lazio dopo il passaggio del turno ai Quarti di Coppa Italia | FOTO

La Lazio ha trovato il successo per 1-0 contro l’Udinese e si è qualificata per i Quarti di finale di Coppa Italia. In gol il solito Ciro Immobile, nei primi minuti del secondo tempo supplementare. Nel prossimo turno sarà il Milan l’avversario della squadra di Sarri. Dopo aver festeggiato la vittoria sul terreno di gioco dell’Olimpico, i calciatori biancocelesti si sono spostati sui social per continuare ad esultare.

Il primo è stato Pepe Reina, quest’oggi titolare, con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: le immagine della gara contro l’Udinese sono accompagnate dal messaggio: “Avanti così ragazzi!! 1/4 di finale!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial)

Dopo pochi minuti un altro ex Liverpool si è aggiunto all’esultanza social: Lucas Leiva, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato quattro immagini della sfida contro i bianconeri.

Si unisce anche Adam Marusic, che con questo post su Instagram esprime la propria felicità per il successo odierno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam Marušić (@adamarusa17)

A seguire, anche Manuel Lazzari ed il giovane Luka Romero, hanno esultato su Instagram per la vittoria che vuol dire Quarti di finale di Coppa Italia. Il classe 2004 ha aggiunto il messaggio: “Vittoria importante per continuare in Coppa! Felice di poter aggiungere minuti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Lazzari (@manulazza29)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Romero (@lukaromero10)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: