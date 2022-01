MOVIOLA | L’arbitro Minelli un po’ confuso: episodio da VAR sul possibile rigore a Muriqi

L’arbitro degli ottavi di finale della Lazio contro l’Udinese è stato Daniele Minelli: il direttore di gara è apparso un po’ confusionario in alcuni frangenti, soprattutto con falli non fischiati. In generale però le ammonizioni sono state tutte giuste, da una parte e dall’altra, prendendo una decisione apparentemente corretta sul possibile rigore ai danni di Muriqi nel primo tempo.

Primo giallo giusto dato dall’arbitro Minelli, quando all’11’ Becão abbatte Zaccagni che lo aveva superato al limite dell’area di rigore.

Manca invece l’ammonizione per Walace quando al 14′ interviene duramente e fuori tempo su Lucas Leiva. Il giocatore dell’Udinese viene graziato, ma ci stava senz’altro un giallo per lui.

Al 18′ possibile rigore per la Lazio, con Muriqi che cade a terra: Becão mette la propria gamba tra quelle del kosovaro, prendendo il pallone. Giusta la chiamata di Minelli ed anche il VAR non richiama il direttore di gara al monitor.

