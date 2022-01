TimCup, conferenza Cioffi: “Orgoglioso della nostra prova. Mi girano le scatole per non aver passato il turno”

L’Udinese crolla nel secondo tempo supplementare in casa della Lazio. Il tecnico Cioffi ha commentato la sconfitta di Coppa Italia in conferenza stampa: “Il perchè dei cambi e delle scelte tattiche? E’ nel nostro lavoro prepararsi bene per le sfide. Sulla gara posso dire che non ci è mancato niente: ho visto una squadra bella, vogliosa, che non si è mai accontentata; sono orgoglioso di chi e cosa ho visto in campo. Come ho trovato la Lazio? Ci pensa Sarri, io non commento e penso ai miei. Abbiamo avuto della ruggine, soprattutto sotto porta, ma i ragazzi vengono da un periodo difficile. Sono contento della prova e mi girano le scatole per non aver passato il turno“.

