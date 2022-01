TIMCUP, CONFERENZA SARRI: “Per il mercato fatto bene serviranno 2 o 3 sessioni. Zaccagni o Pedro sabato? Direi il primo”

La Lazio supera ai supplementari l’Udinese e vola così ai quarti di Coppa Italia. Al termine della gara dell’Olimpico, decisa da Immobile, mister Sarri in conferenza stampa ha commentato la vittoria: “La squadra crescendo, soprattutto nello spirito: sembra più predisposta al sacrificio. Stasera siamo statitrasportati tutti in questo clima, compresi ragazzi che sono entrati con grande spirito di sacrificio. Dispiace arrivare alla gara con l’Atalanta con 120 minuti addosso, ma la bizzarria di questi calendari porta così-. Mercato? Fosse per me gli farei spendere un miliardo: per questa società oculata serviranno 2 o 3 sessioni per sistemare tutto, non 7 interventi insieme. Lo sapevo già prima di arrivare. L’Importante è che la società sia predisposta mentalmente ad accompagnarci alla crescita. Il mio scontro? Prendere addosso un ragazzo di 25 anni in corsa, non è facile. Mi sono rialzato prima io, per ora ho retto. (ride). Luka Romero è dentro al progetto, ha fatto bene Lazzari che comunque ha fatto diverse partite:più attento anche in fase difensiva. Vavro ci faceva comodo per alzare i centimetri nella parte finale, mi sembrava logico utilizzarlo così. Muriqi ha fatto un buon primo tempo, considerando che non andava in campo d tempo, si è appannatodopo. Zaccagni e Pedro? Il primo distrazione alla caviglia, lo psganolo problema al sole non di particolare entità; vistele entità se uno deve rischiare tra 4 giorni sarà Zaccagni”,

