Lazio, l'emergenza comincia dalle ali

La Lazio esce vittoriosa dalla gara di Coppa Italia contro l’Udinese, ma anche acciaccata. Agli assenti già certi, si unisce Zaccagni che ieri ha terminato la gara anzitempo per via di una distorsione alla caviglia. Come riporta il Corriere dello Sport, mentre Pedro ha avuto un risentimento al soleo e sta lavorando per tornare dopo la sosta, l’ex Verona invece proverà ad esserci sabato contro l’Atalanta. In preallarme ci sono i due baby, Raul Moro e Luka Romero, entrambi testati ieri sera. I dubbi e gli assenti in vista della prossima sfida di campionato restano comunque tanti: saranno out Cataldi e Acerbi, rispettivamente per somma di ammonizioni ed infortunio, mentre Radu e Basic non è detto che recupereranno in tempo.

