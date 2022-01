Coppa Italia, il Sassuolo vince di misura con il Cagliari: affronterà la Juventus

Alle 17.30 sono scese in campo al Mapei Stadium Sassuolo e Cagliari, per uno degli ultimi ottavi di finale di Coppa Italia da disputare. A vincere la gara sono stati i neroverdi allenati da Dionisi: il Sassuolo ha infatti sbloccato la gara nel primo tempo, quando Harroui ha segnato la rete del vantaggio al 18′. Il Cagliari aveva trovato il pareggio grazie al gol di Pavoletti al 61′, successivamente annullato dal VAR. Vince dunque di misura il Sassuolo, che affronterà ai quarti di finale la Juventus in trasferta.

