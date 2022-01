Genoa, UFFICIALE: Blessin è il nuovo allenatore

Il nuovo allenatore in casa rossoblu sarà Alexander Blessin, tecnico formatosi nelle giovanili del Lipsia e che prima di accettare la sfida in Liguria allenava la squadra dell’Oostende, prima divisione belga. Per avere i suoi servigi il prima possibile, il Genoa ha pagato la clausola rescissoria al club. Il Grifone nei giorni precedenti sembrava vicino all’ingaggio del tecnico Labbadia, trattativa poi sfumata nelle ultime ore.

