Lazio-Udinese, è il momento di eleggere il migliore in campo: chi tra questi? – FOTO

Attraverso un post pubblicato sul torrio canale Twitter ufficiale, la Lazio ha invitato tutti i suoi tifosi ad eleggere il migliore in campo di Lazio-Udinese. La sfida di Coppa Italia, conclusasi ieri con i risultato di 1-0, ha visto come protagonista Ciro Immobile, subentrato dello 0-0 e autore del gol vittoria biancoceleste durante i tempi supplementari. Oltre a lui, è possible scegliere come MVP dell’incontro anche Cataldi, Marusic e Milinkovic.

Questo il Tweet della Lazio:

🗳 È arrivato il momento di eleggere il migliore in campo di #LazioUdinese!

Scegli il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 19, 2022

