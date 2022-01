Lazio-Udinese, le magie di Milinkovic nei tempi supplementari – VIDEO

La Lazio stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, battendo in casa l’Udinese per 1-0. In gol il solito Ciro Immobile, che con un pallonetto ha risolto la gara regalando la vittoria ai biancocelesti. Ottima prova anche di Milinkovic Savic, che è rimasto in capo per tutti i 120 minuti. Dopo lo straordinario assist di tacco al volo a Immobile della scorsa partita contro la Salernitana, anche ieri ha offerto una grande prestazione, regalando prodezze ancora di tacco e di suola. La Lazio ha voluto omaggiare questa sue splendide giocate mess in mostra durante i tempi supplementari, con un video sui propri canali social ufficiali.

Questo il post della Lazio:

