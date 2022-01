SportBusiness | Castore pronto a diventare nuovo sponsor di un club di Serie A: ipotesi Lazio?

Secondo quanto riportato da SportBusiness, l’azienda di abbigliamento sortivo di lusso inglese Castore Sportswear, sarebbe pronta a diventare nuovo sponsor di una squadra di Serie A. Non solo, oltre a un club del campionato italiano, l’azienda vestirebbe una Società di ognuno dei quattro tra i maggiori campionati europei. In casa biancoceleste, sembra ormai essere al capolinea l’accordo con Macron, in scadenza nel 2022, e proprio Castore sarebbe uno dei nuovi sponsor accostati alla Società capitolina. Nell’anno precedente, il Napoli avrebbe dovuto trovare l’accordo con l’azienda inglese, ma ha poi virato scegliendo EA7. In attesa dunque di novità ufficiali in merito alla cessazione dell’accordo tra Macron e Lazio, Castore rimane una possibilità per i biancocelesti, anche se i nomi delle squadre che la prossima stagione lo vestiranno non sono stati rivelati.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: