CdS | Il malumore dei tifosi: “Lazio bloccata perchè non vende”

Critiche sui social e nelle radio, cori allo stadio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Lotito è stato criticato nella scorsa partita di Coppa Italia contro l’Udinese. I malumori sono stati registrati anche online e in alcune radio. A questo, si aggiunge la polemica sui prezzi alti dei biglietti di Lazio–Atalanta: 70 euro per la Tribuna Monte Mario e 40 per la Tribuna Tevere, chiusi tutti gli altri settori.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: