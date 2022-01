Lazio-Atalanta, la designazione arbitrale

Sabato sera andrà in scena una partita molto importante per il proseguo del campionato delle due squadre in questione: si tratta di Lazio-Atalanta, valevole per la quarta giornata di ritorno. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45. Nel frattempo il sito ufficiale dell’AIA ha reso note le designazioni inerenti alla giornata di campionato. Questa la scelta per la sfida dell’Olimpico:

LAZIO – ATALANTA Sabato 22/01 h. 20.45

Arbitro: SOZZA

Guardalinee: TEGONI – TRINCHIERI

IV uomo : BARONI

VAR: MASSA

AVAR: DE MEO

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: