Lazio-Udinese, ecco chi è l’MVP della sfida di Coppa Italia – VIDEO

I tifosi della Lazio hanno risposto la sondaggi lanciato dalla Società biancoceleste, che consisteva nel scegliere il migliore in campo di Lazio-Udinese. L’incontro di Coppa Italia si è concluso con il risultato di 1-0 per i gli uomini di Sarri, successo raggiunto solamente ai tempi supplementari. Autore del gol vittoria, il solito ed unico Ciro Immobile, che da subentrato ha risolto una gara congelata sullo 0-0. Proprio lui, è stato eletto come MVP della sfida, superando Danilo Cataldi (autore dell’assist), Adam Marusic e Sergej Milinkovic Savic.

Questo il video postato dalla Lazio sui propri canali social, ad annunciare il migliore in campo contro l’Udinese:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

