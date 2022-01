Napoli-Salernitana, nuovi contagi: derby a rischio

Nella giornata odierna è stato reso noto un nuovo positivo in casa Salernitana. La squadra granata arriva così a nove tesserati attualmente positivi al covid. Il nuovo protocollo prevede il rinvio della gara, quando in un gruppo squadra si verificano almeno nove casi di positività al covid. Ecco perché il derby campano tra Napoli e Salernitana al momento sembra essere in forte dubbio.

Di seguito il comunicato

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove.

