Bologna-Inter, nessuna sanzione per i padroni di casa: la gara è da giocare

Il 6 gennaio era in programma la gara tra Bologna e Inter. Si è pronunciato a riguardo il Giudice Sportivo, che ha deliberato per l’eliminazione dello 0-3 a tavolino precedentemente previsto per il Bologna: la gara tra le due squadre è dunque da giocare, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.

