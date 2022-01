Casale alla Lazio? Parla il suo ex allenatore Breda

Tra le grandi novità dei difensori di Serie A c’è Nicolò Casale. Il ragazzo, classe ’98 del Verona, è stato visto e apprezzato anche dalla Lazio in questi mesi per le sue ottime qualità. Roberto Breda, che in passato ha avuto modo di allenare il giovane al Perugia, dice la sua riguardo al grande salto che potrebbe fare prossimamente a tuttomercatoweb.com: “Alla Lazio troverebbe un altro tecnico che migliora i suoi giocatori anche con quel tipo di caratteristiche. Per me sì, è pronto: ha capacità di apprendimento ed in questo caso è più utile di chi ha magari caratteristiche migliori ma fa più difficoltà ad abituarsi a nuovi ruoli“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: