CdS | Lotito raddoppia: Kamenovic si fa, Casale per Sarri

Indice di liquidità bloccato: tra pochi giorni la soluzione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri a Formello Lotito, Sarri e Tare si sono incontrati per fare un punto sul calciomercato biancoceleste: Casale resta un’obiettivo da raggiungere, costa 8-10 milioni. A questi si aggiungono i 3 milioni per il tesseramento di Kamenovic; ieri, nel centro sportivo della Lazio era presente anche il suo agente Kezman per parlare del futuro del serbo. Nonostante il giocatore non rientri nei piani di Sarri verrà tesserato. Questo investimento riduce la possibilità di arrivo di nuovi terzini e si porta dietro la conferma di Lazzari, uscito dal mercato. Sarri ha apprezzato la reazione dell’ex Spal e gli concederà altre opportunità. In ogni caso però, per operare in entrata, serve sbloccare l’indice di liquidità: necessarie cessioni significative a titolo definitivo o con obbligo di riscatto a giugno.

In cima alla lista dei giocatori da vendere restano Muriqi e Vavro: sul primo c’è interesse da parte del St.Etienne (ma il giocatore vorrebbe aspettare a giugno il Fenerbahce), il secondo dovrebbe essere venduto a 3-4 milioni. Vecino resta un nome da tenere a mente in estate, a parametro zero, se non dovesse prendere altre strade.

Infine, per quanto riguarda Marusic, il giocatore ha firmato il contratto (solo da ufficializzare) tra settembre e ottobre.

