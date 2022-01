CdS | Zaccagni recupera, riecco Basic

Ieri l’ex Verona a riposo, ma dovrebbe farcela.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri a Formello è scattato un altro allarme: Milinkovic sarebbe rimasto a riposo precauzionale per riassorbire una contusione. Nonostante questo, dal centro sportivo fanno sapere che non ci sono impedimenti alla sua presenza in campo contro l’Atalanta. La buona notizia, invece, è legata a Zaccagni. Dovrebbe recuperare per la Dea: ieri è rimasto a riposo, sottoponendosi alle terapie. Se l’ex Verona non dovesse reggere i 90 minuti, toccherà a Raul Moro o Romero. Basic spera di tornare oggi in gruppo e alleggerire la mancanza di ricambi. Convocazione scontata di Floriano Mussolini e Bertini, per ora unico centrocampista di ruolo, strappati alla Primavera.

