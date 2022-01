CONFERENZA SARRI – “Stiamo trovando continuità ma dobbiamo chiudere le gare. Programmazione? Intanto penso all’Atalanta”

Il Mister Maurizio Sarri presenta la sfida di campionato contro l’Atalanta che si giocherà domani sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico.

Due vittorie senza subire gol, è soddisfatto della solidità difensiva?

“Abbiamo avuto una buona solidità contro una Salernitana in grande difficoltà in attacco vista la situazione, con l’Udinese siamo stati bravi nonostante un potenziale diverso. Vediamo domani contro un avversario davvero forte in attacco e quindi il margine di errore si riduce”

La partita di domani può rilanciare la Lazio in zona Champions?

“Non so se abbiamo possibilità per la Champions e neanche mi interessa. Adesso mi sembra che stiamo iniziando a viaggiare su delle medie di ottimo livello con dieci punti in cinque partite, è difficile fare previsioni ma possiamo fare bene”

Gasperini è l’allenatore che ha affrontato di più, chi è cambiato maggiormente?

“Il primo confronto risale a diciassette anni fa in un Crotone-Pescara, penso che siamo cambiati entrambi durante questo periodo”

Come arriva la Lazio a questa gara tenendo conto delle assenze?

“Abbiamo dato la sensazione di essere una squadra in crescita, stiamo trovando la continuità che volevamo ma i risultati dipendono poi dai particolari. Io chiedo alla squadra di continuare così”

Atalanta e Fiorentina possono essere due viatici per la continuità?

“Sono due avversari difficili e forti, due mesi fa vi dissi che la Fiorentina era forte mentre l’Atalanta la conosciamo bene ormai. Sono due partite che potranno darci indicazioni”

Ritiene che la programmazione è in ritardo?

“Al momento io programmo solo la partita contro l’Atalanta, a ventiquattro ore da una sfida così delicato non posso pensare ad altro”

Che indicazione ha su Zaccagni?

“Vediamo oggi pomeriggio se sarà in grado di allenarsi con noi senno proveremo nuovamente domani mattina”

Luiz Felipe rimarrà alla Lazio?

“Non lo so che cosa farà, qua abbiamo la ferma volontà di tenerlo. E’ un ragazzo ancora giovane che sta facendo bene e che ha ancora margini di miglioramento”

Luis Alberto e Milinkovic cosa possono dare nella sua idea di calcio?

“Hanno fatto bene già nella gara di andata. Stanno crescendo e stanno facendo bene entrambi poi non so dirvi cosa potrà uscire nella sfida di domani, al momento sono comunque soddisfatto”

Come sta Lucas Leiva?

“Sta attraversando un periodo di forma positivo con una serie di buoni ingressi. Ha giocato dall’inizio in Coppa Italia e poi l’ho tolto perchè non volevo rischiare nulla visto che dovrà giocare”

Il riposo dell’Atalanta complica i suoi piani?

“Il calendario è questo, è normale che in questo modo vengano fuori delle storture. Si sta spolpando l’osso su tutti i livelli dal nazionale all’europeo fino ad un mondiale con chissà quante squadre giocato durante la stagione. Aumentano le gare da disputare c0n le nuove regole dei gol in trasferta che aumentaranno i tempi supplementari nel 50% dei casi. A questo aggiungiamo l’ipocrisia del Fair Play Finanziario e le liste bloccate, almeno fateci tesserare trenta calciatori. Prendiamo atto di questa situazione”

Cosa ancora non la convince della Lazio?

“Serve maggiore capacità nel portare a nostro favore le gare in determinati momenti, in Coppa Italia potevamo e dovevamo vincerla molto prima per evitare i tempi supplementari. Dobbiamo migliorare su alcuni sbandamenti”

Hysaj centrale di difesa può essere una soluzione?

“Patric sta giocando bene e ha un ottimo livello tecnico che ci aiuta in fase di impostazione, non è un centrale puro ma devo valutare anche in relazione all’avversario”

