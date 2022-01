FORMELLO – Sarri conferma Patric al centro, Zaccagni stringe i denti. Recuperato Basic

Sarri può sorridere all’ingresso sul terreno di gioco per la rifinitura della vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le buone notizie riguardano Mattia Zaccagni che torna ad allenarsi nonostante una caviglia non ancora in perfette condizioni, ha svolto degli esercizi in palestra questa mattina che hanno dato segnali incoraggianti.L’ex Hellas Verona partirà quindi sulla corsia mancina del tridente con Felipe Anderson dal lato opposto e il solito Ciro Immobile a guidare l’assalto alla difesa bergamasca. In mezzo al campo si riprende una maglia da titolare in campionato Lucas Leiva, quanto mai importante la sua intelligenza tattica nella sfida di domani. Il mediano brasiliano sarà supportato da Milinkovic e Luis Alberto. Recuperati per la panchina Basic e Andre Anderson che fanno rientrare l’emergenza in mezzo al campo, i due giocatori così sono le uniche alternative ai titolari vista la squalifica di Danilo Cataldi e l’infortunio di Akpa Akpro. Dietro il dubbio riguardava l’impiego di Manuel Lazzari ma le prove tattiche non lasciano spazio all’ex esterno della Spal, il Mister confermerà Hysaj e Marusic sulle corsie laterali riproponendo al centro della retroguardia la coppia Luiz Felipe-Patric a difesa della porta di proprietà di Thomas Strakosha.

